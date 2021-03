Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Manchester United-Milan Streaming Roma-Shakhtar Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Europa League

Dove vedere calcio in tv: Manchester United-Milan, Roma-Shakhtar e tutte le altre di oggi giovedì 11 marzo 2021. E Rojadirecta? E TarjetaRojaOnline gratis? Di seguito tutte le informazioni (orario d’inizio e canale tv) per vedere le partite streaming gratis e diretta live tv.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Manchester United-Milan Streaming (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Manchester United e Milan si sfidano nell’andata degli ottavi di Europa League: la prima delle due sfide si giocherà in casa dei Red Devils. Quello che andrà in scena nel match d’andata sarà l’11esimo confronto ufficiale tra Manchester United e Milan, il primo in Europa League. Il bilancio è sin qui in totale parità in virtù delle cinque vittorie per parte delle due compagini.

Streaming Manchester United Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Slavia Praga-Rangers (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

18:55 Ajax-Young Boys (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Dinamo Kiev-Villarreal (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Roma-Shakhtar Streaming (Europa League) – Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Roma-Shakhtar match d’andata degli ottavi di Europa League. Nei rispettivi campionati la Roma si trova al quarto posto in classifca ed è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, mentre lo Shakhtar occupa la seconda posizione alle spalle della Dinamo Kiev. Nel turno precedente i giallorossi hanno superato senza troppi problemi il Braga, vincendo per 2-0 all’andata e per 3-1 al ritorno.

Doppio successo anche per gli ucraini, contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.

Streaming Roma Shakhtar su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8 e streaming sul relativo sito internet.

21:00 Olympiacos-Arsenal (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Tottenham-Dinamo Zagabria (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Granada-Molde (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

