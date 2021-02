Ultime Notizie » Bitcoin » Bitcoin batte un nuovo record in un paio d’ore

Il prezzo del Bitcoin, la criptovaluta più popolare al mondo, ha impiegato solo poche ore per raggiungere un altro traguardo storico, superando 47 mila dollari. Il valore massimo di bitcoin nelle ultime 24 ore è stato di 47.513,57 $, con un incremento del 22,1% dall’apertura della sessione.

Nell’ambito dei piani per iniziare ad accettare bitcoin come forma di pagamento, Tesla di Elon Musk ha annunciato lunedì l’investimento di 1,5 miliardi di dollari in questa criptovaluta.

In precedenza, il CEO della società, Elon Musk, ha riposto la sua fiducia nel successivo successo di questo strumento finanziario e ha affermato che “bitcoin sta per ottenere un’ampia accettazione” tra gli investitori. Ha anche aggiunto l’hashtag #bitcoin alla biografia del suo account Twitter.