Ultime Notizie » disney » Guarda il glorioso primo trailer di The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier è la prossima grande scommessa della Marvel in formato seriale, e ora abbiamo il primo trailer.

Ha debuttato nel contesto del Super Bowl 55, che vedeva i Tampa Bay Bucaneers di Tom Brady contro i Kansa City Chiefs di Patrick Mahomes.

È uscita così questa meravigliosa anteprima della serie esclusiva del servizio di streaming Disney +, dove da venerdì 19 marzo uscirà un capitolo a settimana, come è successo con The Mandalorian e come è successo con

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson e Bucky Barnes collaborano in un’avventura globale che metterà alla prova le loro abilità e la loro pazienza. Bucky è interpretato da Sebastian Stan e The Falcon è Anthony Mackie. Adesso resta poco da approfondire nella vita di questi Vendicatori.