Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020.

Diodato si è aggiudicato la 70a edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fai rumore“. Antonio Diodato, nato ad Aosta in 30 agosto del 1981, ha vinto anche il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”.

Secondo classificato Francesco Gabbani con “Viceversa”. Al terzo posto si sono posizionati i Piguini Tattici Nucleari con la canzone “Ringo Starr”.

con il brano “Eden” vince il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

I commenti degli internauti nel video pubblicato dalla Rai su YouTube.

“Elegante, voce da brividi, testo poetico. Bravissimo!!!”. “…questa è decisamente “la canzone” del festival 2020…armonia ed emozioni si fondono… Un capolavoro… Complimenti Diodato, hai già vinto… ❤”. “Diodato, un ragazzo con una grande sensibilità che presenta un brano con un testo potente, emozionante, struggente e un sound pazzesco. Interpretato magistralmente, questo brano è arrivato dritto al cuore di molti. Per non dire poi di quanto sia pazzesco il basso in sottofondo. Adoro ogni minimo particolare di questa canzone, è l’unica esibizione nella quale ieri non ho trovato difetti. Forza Antonio, FAI RUMORE!”.