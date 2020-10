Risultati squadre italiane nella 1a giornata di Champions e Europa League.

Il bilancio delle squadre italiane impegnate in Europa, nella prima giornata della fase a gironi, è tutto sommato buono. In Champions League è stato quasi en plein perchè alle vittorie di Juventus Atalanta e Lazio, è mancata solo quella dell’Inter che ha pareggiato. In Europa League invece vincono Milan e Roma, mentre il Napoli ha perso. In totale abbiamo avuto 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Di seguito tutti i risultati della prima giornata di Champions ed Europa League.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21, prima giornata

Gruppo A: Salzburg – Lokomotiv Moskva 2-2, Bayern – Atlético Madrid 4-0.

Gruppo B: Real Madrid – Shakhtar Donetsk 2-3, Inter – Mönchengladbach 2-2.

Gruppo C: Manchester City – Porto 3-1, Olympiacos – Marseille 1-0.

Gruppo D: Ajax – Liverpool 0-1, Midtjylland – Atalanta 0-4.

Gruppo E: Chelsea – Sevilla 0-0, Rennes – Krasnodar 1-1.

Gruppo F: Zenit – Club Brugge 1-2 , Lazio – Dortmund 3-1.

UEFA EUROPA LEAGUE 2020/21, prima giornata

Gruppo G: Dynamo Kyiv – Juventus 0-2 , Barcelona – Ferencváros 5-1.Gruppo H: Paris SG – Manchester United 1-2, Leipzig – Istanbul Başakşehir 2-0.

Gruppo A: Cska Sofia-Cluj 0-2, Young Boys-Roma 1-2 > 14′ Rigore Nsame (Y), 69′ Bruno Peres (R), 74′ Kumbulla (R).

Gruppo B: Dundalk-Molde 1-2, Rapid Vienna-Arsenal 1-2.

Gruppo C: Bayer Leverkusen-Nizza 6-2, Hapoel-Slavia Praga 3-1.

Gruppo D: Lech Poznan-Benfica 2-4, Standard Liegi-Rangers 0-2.

Gruppo E: Paok-Omonia Nicosia 1-1, Psv Eindhoven-Granada 1-2.

Gruppo F: Rijeka-Real Sociedad 0-1, Napoli-Az Alkmaar 0-1 > 57′ De Wit.

Gruppo G: Leicester-Zorya 3-0, Braga-Aek Atene 3-0.

Gruppo H: Sparta Praga-Lille 1-4, Celtic-Milan 1-3 > 14′ Krunic (M), 43′ Diaz (M), 76′ Elyounoussi (C), 92′ Hauge (M).

Gruppo I: Maccabi Tel Aviv-Qarabag 1-0, Villarreal-Sivasspor 5-3.

Gruppo J: Ludogorets-Anversa 1-2, Tottenham-Lask 3-0.

Gruppo K: Dinamo Zagabria-Feyenoord 0-0, Wolfsberger-Cska Mosca 1-1.

Gruppo L: Hoffenheim-Stella Rossa 2-0, Slovan Liberec-Gent 1-0.