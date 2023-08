Ultime Notizie » Bayern Lipsia » Calcio TV: Juventus-Atalanta Streaming, Bayern-Lipsia Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Chelsea-Liverpool (Premier League)

Dove vedere in tv le partite di calcio oggi sabato 12 agosto 2023. Dall’amichevole Juventus-Atalanta all’assegnazione della Supercoppa di Germania con Bayern-Lipsia, passando per le partite di Coppa Italia: la nuova stagione calcistica sta iniziando. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

02:00 Philadelphia-Queretaro (Leagues Cup) – Apple Tv

02:30 Inter Miami-Charlotte (Leagues Cup) – Apple Tv

02:30 Nashville-Minnesota (Leagues Cup) – Apple Tv

04:30 Los Angeles Fc-Monterrey (Leagues Cup) – Apple Tv

09:00 Australia-Francia (Quarti Di Finale Mondiali Femminili) – In chiaro su Rai 2

12:30 Inghilterra-Colombia (Quarti Di Finale Mondiali Femminili) – In chiaro su Rai Sport

13:30 Arsenal-Nottingham Forest (Premier League) – Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio

16:30 Psv-Utrecht (Eredivisie) – Mola

17:00 Real Sociedad-Girona (Liga) – Dazn

17:45 Empoli-Cittadella (Coppa Italia) – Canale 20

18:00 Bari-Parma (Coppa Italia) – Italia 1

18:30 Newcastle-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 255)

19:30 Las Palmas-Maiorca (Liga) – Dazn

20:00 Roma-Partizani Tirana (Amichevole) – Sky Sport Summer e Sky Sport (Canale 252)

20:00 Ajax-Heracles (Eredivisie) – Mola

20:30 Diretta Juventus-Atalanta Streaming (Amichevole) – In chiaro su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

La Juventus e l’Atalanta giocano l’ultima partita amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A. Entrambe le squadre sono considerate tra le candidate principali per le prime posizioni.

20:45 Diretta Bayern-Lipsia Streaming (Supercoppa Di Germania) – In chiaro su Sky Sport (Canale 253)

La Juventus affronterà l’Udinese nella prima giornata, mentre l’Atalanta si scontrerà con il Sassuolo. La Juventus riparte senza Europa a causa di una penalizzazione che ha comportato l’esclusione dalla Conference League, mentre l’Atalanta è pronta a iniziare la stagione con nuove sfide.

In Germania si svolge la finale per il primo titolo stagionale tra il Lipsia e il Bayern. Entrambe le squadre sono reduce da importanti vittorie e questo match sarà un’occasione per valutare il loro stato di forma in vista del prossimo campionato e della prossima Champions League. Entrambe le squadre sono afflitte da assenze importanti, ma il Lipsia ha un giocatore in più rispetto al Bayern. Chi vincerà?

21:00 Verona-Ascoli (Coppa Italia) – Canale 20

21:00 Psg-Lorient (Ligue 1) – Sky Sport (Canale 254)

21:15 Cagliari-Palermo (Coppa Italia) – Italia 1

21:30 Athletic-Real Madrid (Liga) – Dazn

21:30 Sporting-Vizela (Campionato Portoghese) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.