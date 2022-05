Ultime Notizie » cagliari » Cagliari-Inter Streaming TV, dove vedere Diretta Gratis, formazioni

Dove vedere Cagliari-Inter Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 15 maggio 2022 alle ore 20:45 italiane per la 37a giornata di Serie A 2021-22, penultima tappa del campionato.

Salvezza e Scudetto: punti pesanti in palio all’Unipol Domus in Cagliari-Inter, dove la formazione di Inzaghi scenderà in campo conoscendo il risultato di Milan-Atalanta che si gioca alle 18. Cosciente delle combinazioni possibili per vincere lo scudetto, con probabilità inferiori a quelle dei rossoneri avendo due punti in meno prima che inizino le due partite, l’Inter cercherà di vincere per avere in ogni caso un’altra possibilità nell’ultima giornata. Scopri di seguito dove vedere Cagliari-Inter Streaming Gratis Online.

⚽ Cagliari-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nella gara d’andata non ci fu storia tra Inter e Cagliari. Il 12 dicembre, a San Siro, i nerazzurri calarono il poker grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e i goal di Sanchez e Calhanoglu.

⚽ Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Rog, Lykogiannis; Baselli; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Agostini. A disposizione in panchina: Aresti, Goldaniga, Walukiewicz, Carboni, Marin, Deiola, Nandez, Dalbert, Pereiro, Keita.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J Correa, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

Arbitro: Doveri di Roma. Guardalinee: Ranghetti e Vivenzi. 4° Uomo: Massimi. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Zufferli.

L’àncora di salvezza del Cagliari lo scorso fine settimana è arrivata dal difensore Giorgio Altare, che ha segnato il suo primo gol in Serie A in assoluto. Mentre Ivan Perisic è l’uomo del momento dopo aver segnato la doppietta nella finale di Coppa Italia ai tempi supplementari, Altare diffiderà anche di Lautaro Martínez, che ha segnato due gol nello scontro diretto inverso.

⚽ Dove vedere Cagliari-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV

Cagliari-Inter si disputerà questa sera domenica 15 maggio 2022 allo stadio ‘Unipol Domus’ di Cagliari. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45.

Cagliari-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic (599) è vicino a subire 600 gol in Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995), solo Andrea Consigli (626) ha già tagliato questo traguardo tra i portieri.

⚽ Cagliari-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Cagliari-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Lautaro Martínez (19 reti) può diventare il sesto giocatore nella storia dell’Inter capace di mettere a segno 20 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 25 anni, dopo Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi.

⚽ Alternativa Online per vedere Cagliari-Inter Streaming Gratis

Alternative per vedere Cagliari-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

Leonardo Pavoletti ha segnato tre reti in cinque gare casalinghe contro l’Inter in Serie A (una con il Genoa e due con il Cagliari), la più recente delle quali il 1° marzo 2019; l’attaccante del Cagliari ha cinque centri all’attivo nel torneo in corso, uno in più rispetto alle due precedenti stagioni nel massimo campionato.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.