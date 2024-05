Ultime Notizie » bologna » Bologna-Juventus Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi 20 Maggio 2024

Bologna-Juventus Streaming Gratis. Nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A, alle ore 20:45 italiane, Bologna e Juventus si scontrano sul terreno dello stadio Renato Dall’Ara. Di seguito tutte le informazioni sulla partita e dove vedere Bologna-Juventus streaming e live tv.

Bologna vs Juventus: La Sfida al Dall’Ara

È un match di grande interesse, reso ancora più speciale dall’esordio di Paolo Montero sulla panchina bianconera, subentrato a Massimiliano Allegri. Entrambe le squadre hanno già garantito la qualificazione alla prossima Champions League, ma stasera si gioca per il terzo posto in classifica: entrambe sono appaiate a quota 63 punti e la vittoria potrebbe fare la differenza, considerando il pareggio per 1-1 nell’incontro d’andata all’Allianz Stadium.

La Juventus: Tra Coppa Italia e Lotta per il Terzo Posto

La Juventus arriva a questa partita dopo aver vinto la Coppa Italia, battendo 1-0 l’Atalanta nella finale dell’Olimpico con un gol di Vlahovic. È stato un momento di gioia per la squadra, che ha finalmente rimesso in bacheca un trofeo dopo tre anni di digiuno.

L’ultimo trionfo in Coppa Italia risaliva al 2021, sempre contro l’Atalanta, quando Andrea Pirlo sedeva sulla panchina bianconera. Tuttavia, in campionato, la Juventus ha attraversato un periodo complicato, con cinque pareggi consecutivi e una vittoria che risale addirittura al 7 aprile, quando ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 grazie a un gol di Federico Gatti.

Il Bologna: Rivelazione della Stagione

Dall’altra parte, il Bologna si presenta come la sorpresa della stagione. La squadra è reduci da quattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto partite, dimostrando una costanza di rendimento che ha stupito molti. L’allenatore rossoblù, Thiago Motta, è già stato indicato come il possibile successore di Allegri alla Continassa, grazie alle sue capacità tattiche e alla capacità di guidare una squadra giovane e promettente.

Aspettative e Scenari

La partita si preannuncia equilibrata e avvincente. La Juventus cercherà di riscattare le prestazioni deludenti in campionato e consolidare il terzo posto in classifica, mentre il Bologna cercherà di continuare la sua corsa positiva e ottenere un risultato importante contro una grande squadra come la Juventus. Sarà una sfida di carattere e determinazione, con entrambe le squadre che daranno il massimo per portare a casa i tre punti. L’emozione è alle stelle e i tifosi non vedono l’ora di assistere a uno spettacolo calcistico di alto livello.

Bologna-Juventus: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Beukema, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lykogiannis, Soumaoro, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Castro, Karlsson, Ndoye.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Djalò, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Fagioli, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Weah, Kostic, Yildiz, Kean, Milik.

Allenatore:

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Bresmes-Di Monte. IV Uomo: Minelli. VAR: Meraviglia. Assistente Sala VAR: Irrati.

Dove vedere Bologna-Juventus Live TV e Streaming Online

Come guardare la partita Bologna-Juventus in televisione

Il match Bologna-Juventus sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli spettatori avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso diverse piattaforme, tra cui smart TV, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, scaricando l’applicazione dedicata. Per gli abbonati Sky, è disponibile la visione del match su ZONA DAZN, accessibile tramite il canale 214 di Sky.

Diretta streaming di Bologna-Juventus Online

Per coloro che preferiscono seguire la partita in diretta streaming, Bologna-Juventus sarà visibile sempre su DAZN. Gli spettatori potranno accedere alla diretta streaming scaricando l’applicazione su smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale attraverso PC o notebook.