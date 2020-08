Juventus eliminata dalla Champions League, inutile vittoria (in rimonta) sul Lione.

JUVE ELIMINATA – La Juventus di Maurizio Sarri esce a testa bassa dalla Champions League a scapito del Lione di Rudi Garcia che, pur perdendo 2-1 questa sera all’Allianz Stadium, passa il turno, pur a parità di numero di gol segnati, per la regola che i gol fuori casa valgono doppio. La Veccha Signora viene così eliminata per la prima volta nella sua storia, da una squadra francese in una sfida ad eliminazione diretta di una competizione europea.

Il risultato viene aperto dal rigore trasformato da Depay al 12′ e concesso dall’arbitro per fallo di Bernardeschi su Aouar. La rimonta della Juve si concretizza con una doppietta di CR7 Cristiano Ronaldo, il quale prima dell’intervallo (al 43′) pareggia i conti dal dischetto il secondo calcio di rigore del match. Il portoghese realizza il 2-1 con un fantastico gol di sinistro dalla distanza al 60′. I minuti successi sono un arrembaggio alla porta francese: entra anche Paulo Dybala il quale però, pochi minuti dopo, è costretto alla sostituzione perchè si rifa male al muscolo.

Con questo risultato si conclude la stagione della Juventus di Maurizio Sarri, vincitrice solamente dello scudetto. Adesso si scateneranno le discussioni in rete in quanto c’è uno grande schierameto di tifosi bianconeri che considerano la stagione un fallimento visto la sconfitta in Coppa Italia, quella in Supercoppa e un campionato vinto per demerito anche delle altre squadre. Il gioco di Sarri non ha funzionato e non ha dato i risultati sperati ad inizio stagione.

Juventus-Lione risultato finale 2-1

Marcatori gol: 12′ rigore Depay (L), 43′ rigore CR7 Ronaldo, 60′ CR7 Ronaldo (J).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (71′ Danilo), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (61′ Ramsey), Rabiot; Bernardeschi (71′ Dybala; 84′ Olivieri), Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer (61′ Andersen), Marcelo, Marçal; Dubois (91′ Tete), Caqueret, Guimarães, Aouar (91′ Mendes), Cornet; Depay (67′ Dembélé), Ekambi (67′ Reine-Adelaide). Allenatore Garcia.

Ammoniti: Aouar (L), Cuadrado (J), Dubois (L), Depay (L), Bentancur (J), Lopes (L), Cornet (L), Sarri (J), Caqueret (L), Marcal (L).

La vignetta divertente di Juventus-Lione