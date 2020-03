Alibaba crea IA che diagnostica Coronavirus con precisione al 96%.

Il colosso cinese Alibaba, proprietario della famosa piattaforma di e-commerce AliExpress, ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di diagnosticare il coronavirus con un’accuratezza del 96%. Secondo la pubblicazione Nikkei Asian Review, non solo è molto preciso, ma è anche molto più veloce nelle sue diagnosi rispetto alle diagnosi dei medici umani stessi. In questo senso, mentre il sistema di Intelligenza Artificiale è in grado di effettuare la diagnosi al massimo in circa 20 secondi, come regola generale, i medici dovrebbero impiegare tra 5 e 20 minuti per fare le proprie diagnosi.

Intelligenza artificiale che aiuta nella diagnosi di coronavirus

L’algoritmo di intelligenza artificiale è stato sviluppato attraverso l’istituto di ricerca della Damo Academy, aperto nel 2017 dal summenzionato conglomerato commerciale cinese, dopo essere stato addestrato utilizzando circa 5.

000 casi confermati di coronavirus. Questa IA è in grado di trovarerispetto a quelli che hanno altri tipi di infezione con sintomi simili con il livello di precisione di cui sopra.

Inoltre, questo sistema di intelligenza artificiale è pienamente consapevole di tutte le informazioni recentemente pubblicate sullo scoppio del coronavirus, compresi i possibili trattamenti per le ultime ricerche. Grazie a questo sistema, gli ospedali possono essere più efficienti nella diagnosi della presenza di coronavirus nei pazienti ammessi, consentendo loro di dedicare più tempo al trattamento dei pazienti rispetto alla diagnosi.

In questo senso, il conglomerato commerciale riferisce che oltre 100 ospedali nelle città cinesi di Hubei, Guangdong e Anhui, sono interessati a utilizzare il nuovo sistema di intelligenza artificiale nelle loro strutture quando rilevano un gran numero di infezioni.

Ancora una volta, l’intelligenza artificiale entra nel settore medico per facilitare il lavoro dei professionisti stessi, aiutandoli ad essere più efficaci ed efficienti.