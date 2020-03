Coronavirus, dopo Juve-Milan rinviata anche Napoli-Inter di Coppa Italia.

Come già deciso per Juve-Milan, anche la seconda partita del ritorno delle semifinali di Coppa Italia, tra Napoli e Inter, è stata rinviata a data da destinarsi. Il prefetto di Napoli Marco Valentini ha deciso il rinvio della partita di domani sera. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha valutato il rischio in relazione all’emergenza coronavirus. La decisione ricalca quella già presa dalla prefettura di Torino in relazione all’altra semifinale, Juventus-Milan, che era in programma stasera a Torino.

In entrambi i casi è stata esclusa l’ipotesi “porte chiuse”.