Dove vedere le partite di calcio in tv Spezia-Pescara, Lione-PSG e tutte le altre di oggi mercoledì 4 marzo 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

01:30 Caracas-Boca Juniors (Copa Libertadores) – DAZN.

18:00 Bayern-Dinamo Zagabria Uefa Youth League) – Canale 20 (Differita).

18:50 Ascoli-Chievo rinviata (Serie B) – DAZN.

20:45 Juventus-Milan rinviata (Semifinale Coppa Italia) – Rai Uno.

20:45 Sheffield Wednesday-Manchester City (Fa Cup) – DAZN.

21:00 Diretta Spezia-Pescara (Serie B) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Pezzuto. Spezia Pescara chiudono il programma della 27a giornata di campionato con la gare delle ore 21. I liguri, a quota 41 punti in graduatoria, vengono dalla sconfitta subita sul campo del Benevento e cercano l’immediato riscatto per non perdere troppo terreno da chi lotta per il secondo posto in classifica; ritorno alla vittoria per gli abruzzesi nel posticipo di domenica scorsa ai danni dell’Ascoli, dopo 3 sconfitte consecutive, con l’obiettivo di provare a riavvicinare la zona playoff.

Diretta Spezia Pescara con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:10 Lione-PSG (Semifinale Coppa di Francia) – Sportitalia.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale: da Napoli-Inter Coppa Italia a St Etienne-Rennes.



Tra le partite da vedere domani giovedì 5 marzo evidenziamo Napoli-Inter (ritorno di semifinale di Coppa Italia) alle 20:45 in chiaro su Rai Uno, e St Etienne-Rennes (Semifinale Coppa di Francia) alle 20:55 su Sportitalia. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.