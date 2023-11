Ultime Notizie » Taylor Swift » Morta fan di Taylor Swift durante concerto in Brasile: polemiche sul divieto di bottiglie d’acqua

Ana Clara Benevides, 23 anni, è morta questo venerdì al primo concerto della cantante Taylor Swift nella città brasiliana di Rio de Janeiro. La causa della sua morte è stata un arresto cardiorespiratorio. La ragazza è svenuta nello stadio, dove c’erano più di 60mila persone, ma sono riusciti a rianimarla prima di trasferirla in ospedale. Sulla strada per il centro sanitario, ha avuto un secondo attacco ed è morta nonostante le cure mediche.

Durante il concerto di Taylor Swift sono stati registrati circa 1000 casi di svenimento dei fan. Inoltre, la sensazione termica nel luogo ha raggiunto i 60°C e gli spettatori del concerto si sono lamentati sui social network del divieto di portare con sé bottiglie d’acqua nello stadio, nonostante il caldo intenso.

La reazione della cantante

Taylor Swift ha scritto sui social media che si sente “devastata” dalla morte di Benevides. “Non posso credere di scrivere queste parole, ma con il cuore spezzato vi dico che abbiamo perso una fan stasera, prima del mio spettacolo. Ho pochissime informazioni oltre al fatto che era incredibilmente bella e troppo giovane”.

La cantante ha anche espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici della defunta. “Questa è l’ultima cosa che pensavo sarebbe accaduta quando abbiamo deciso di portare questo ‘tour’ in Brasile”, ha concluso.

Campagna sui social media

Sui social network i fan di Taylor Swift hanno iniziato una campagna utilizzando l’hashtag #T4FEXIGIMOSRESPEITO (#T4FExigimosRespeto).

Ana Benevides falleció durante el concierto de Taylor Swift en Brasil debido a la negligencia de una empresa de entretenimiento que no priorizó la vida y la salud de las personas durante una ola de calor. Esto nunca debería suceder. T4F EXIGIMOS RESPEITO pic.twitter.com/NX9eTIjkE6 — Amicus (@amicushgo) November 18, 2023

In questo modo si fa riferimento alla società T4F (‘Time For Fun’), incaricata di organizzare i concerti della cantante in Brasile. Gli utenti chiedono giustizia per la morte di Benevides e il permesso di portare acqua durante gli eventi.

È un modo potente per esprimere le preoccupazioni e chiedere giustizia per Ana Clara Benevides.

È possibile che questo incidente porti a una riflessione sulla sicurezza degli eventi musicali e sulle misure necessarie per garantire il benessere del pubblico. La collaborazione tra organizzatori di eventi, artisti e autorità locali potrebbe essere essenziale per evitare tragedie simili in futuro.