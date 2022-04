Ultime Notizie » Calcio » Calcio Serie A: Juan Cuadrado resta alla Juventus

CALCIOERCATO JUVE – Sta per terminare la stagione 2021-22 ed è periodo di scadenza di contratto dei giocatori bianconeri. A 33 anni, e con un contratto che attualmente scade il 30 giugno 2022, il nazionale colombiano Juan Guillermo Cuadrado continuerà a difendere i colori della Vecchia Signora per

almeno un’altra stagione. Le informazioni pubblicate da TMW puntano proprio in questa direzione.

La stessa fonte ricorda che, giunta alla 40esima partita della stagione, quando la sua squadra ha affrontato il Cagliari (vittoria per 1-2), il suo contratto è stato automaticamente prorogato di un anno per l’attivazione della sua clausola. “El cafetero” accumula 5 goal e 5 assist in questa stagione.