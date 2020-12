DIRETTA GP SAKHIR FORMULA 1 STREAMING. Oggi domenica 6 dicembre 2020 alle ore 18:10 italiane ci sarà la partenza gara del Gran Premio del Sakhir, penultimo appuntamento della della Formula 1 2020. Si corre in in Bahrain, su un circuito diverso da quello tradizionale e che ricorda gli ovali della Indycar. Come di consueto verrà trasmesso su Sky, in diretta sul canale 207 e sul canale 201.

A conquistare la pole position sulla griglia di partenza è stato Valtteri Bottas davanti a George Russell, sostituto di Lewis Hamilton fermato dal Covid-19. Ottima quarta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc (eguaglia il miglior risultato stagionale della Ferrari, ottenuto da lui stesso in Gran Bretagna, Eifel, Portogallo) dietro alla Red Bull di Max Verstappen.

Dove vedere il GP Sakhir Formula 1 2020 in Streaming Gratis senza usare Rojadirecta.

Per il 12° GP quest’anno, Verstappen viene battuto in qualifica solo dalle Mercedes.

Potrete seguire il GP del Sakhir in diretta su Sky Sport Formula 1 (Canale 207) e Sky Sport Uno (Canale 201). Qualifiche e partenza gara in streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta Italia, ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.