Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Inghilterra-Scozia Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Inghilterra Scozia streaming live e diretta tv. Dopo il successo all’esordio contro la Croazia firmato Sterling, l’Inghilterra di Southgate sfida la Scozia, alle ore 21 a Wembley, nel secondo turno del Gruppo D. degli Europei di calcio Euro 2020. Calcio d’inizio oggi venerdì 18 giugno 2021 alle ore 21 italiane. La sfida fra Inghilterra e Scozia è la più antica e la più disputata al Mondo fra Nazionali. Nelle statistiche, in 114 gare totali i Tre Leoni conducono con 48 vittorie, 41 successi scozzesi e 25 pareggi. Il primo confronto risale addirittura al 30 novembre 1972 e terminò con un pareggio per 0-0.

Dove vedere Inghilterra Scozia streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Inghilterra Scozia questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.

Inghilterra Scozia: formazioni e arbitro



raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Grealish. CT Southgate.

A disposizione in panchina: Johnstone, Maguire, Henderson, Rashford, Trippier, Sancho, Calvert-Lewin, Foden, Chilwell, White, Saka, Bellingham.

SCOZIA (3-5-1-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Armstrong; Adams. CT Clarke.

A disposizione in panchina: Gordon, O’Donnell, Dykes, Christie, Taylor, Fleck, Gallagher, Cooper, Turnbull, Nisbet, Fraser, Patterson.

Arbitro: Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devis e del Palomar. Quarto Uomo: Cakir (Turchia).VAR: Hernandez. AVAR: Sanchez e gli italiani Meli e Valeri.