Ultime Notizie » Brevetti » Televisore con doppio schermo che ruota orizzontalmente (brevetto LG)

L’azienda sudcoreana LG ha brevettato un televisore con doppio schermo che si arrotola orizzontalmente, secondo il portale LetsGoDigital, citando la World Intellectual Property Organization (WIPO). Sebbene la notizia non sia stata confermata dall’ente, il giornalista Mark Peters ha pubblicato gli schizzi del dispositivo sul suo account Twitter.

Pertanto, si può vedere che quando arrotolato l’apparecchio appare come un altoparlante allungato con estremità arrotondate. Quando l’utente vuole guardare la televisione, i due moduli si aprono lateralmente e lo schermo assume la sua forma abituale. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del dispositivo, non sono ancora emerse informazioni al riguardo.

In precedenza, il gigante della tecnologia ha già presentato il suo LG Signature OLED TV R che ha uno schermo arrotolabile che si piega da una base, ma lo fa verticalmente. Questo, a sua volta, rende l’apparato meno compatto.