VIDEO: Cristiano Ronaldo abbatte una signora con una pallonata

Cristiano Ronaldo tira una pallonata delle sue e colpisce accidentalmente un membro della squadra di sicurezza. La donna colpita dal campo è crollata a terra poco prima della sfida di Champions League del Manchester United in casa dello Young Boys in Champions League.

Il fuoriclasse portoghese (ex Juventus) era con i compagni allo stadio Wankdorf, a Berna (Svizzera), durante il riscaldamento prima dell’inizio della partita, quando si è verificato l’incidente.

Nelle immagini diffuse sui social si vede come CR7 Cristiano Ronaldo, evidentemente preoccupato, esca dal campo saltando una staccionata per avvicinarsi alla donna che giaceva supina a terra e valutare le sue condizioni.

