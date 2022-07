Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Cristiano Ronaldo rifiuta 250 milioni di Euro dall’Arabia Saudita

L’ex Juventus Cristiano Ronaldo ha rifiutato un’offerta di quasi 250 milioni di euro per due anni per giocare in una squadra dell’Arabia Saudita. Il Manchester United avrebbe ricevuto un’offerta di 30 milioni per Cristiano Ronaldo da un club saudita fino ad ora rimasto anonimo.

L’offerta della squadra saudita garantirebbe a CR7 Cristiano Ronaldo di guadagnare circa 250 milioni di euro in due anni. Secondo le voci ci sarebbero anche 20 milioni per gli intermediari coinvolti nell’affare.

Tuttavia, la stella portoghese ha rifiutato di lasciare il calcio europeo.

Tutto questo per il fatto che Ronaldo continua con la voglia di poter raggiungere una squadra qualificata per giocare la prossima stagione di UEFA Champions League. L’attaccante 37enne resta ai margini di quello che potrebbe succedere a mercato, perché nonostante le sue intenzioni di lasciare il Manchester United siano chiare, ha ancora un contratto fino a giugno 2023.

Cristiano Ronaldo: la sua prossima destinazione sarebbe di nuovo a Madrid

Nelle ultime settimane, l’addio di Cristiano Ronaldo dal Manchester United ha preso maggiore forza, in quanto il capitano della Nazionale portoghese è stato assente dal pre-campionato con la squadra.

Nonostante abbia suonato bene per essere ingaggiato dal Chelsea, la squadra inglese non avrà bisogno dei servizi di Ronaldo per la prossima stagione in Premier League e Champions League.

Per questo la sua prossima destinazione da professionista sarebbe di nuovo a Madrid, anche se non proprio vestito da merengue.