Facebook con 5 profili contemporaneamente? Lo stanno studiando

Prima te li tolgono poi te li ampliano, ormai in Facebook non sanno più cosa inventarsi. Di cosa stiamo parlando? A quanto sembra, quelli di Facebook stanno studiando adesso la possibilità di far utilizzare ai propri utenti fino a 5 profili contemporaneamente.

Nell’ambito dei suoi sforzi per combattere il calo del numero di utenti, Facebook consente agli utenti di Internet di creare fino a cinque account sulla piattaforma.

Secondo l’azienda, il social network renderebbe le sue regole più flessibili per consentire agli utenti di avere un account principale e quattro profili aggiuntivi che potrebbero essere utilizzati per mantenere i contatti con diverse cerchie sociali, pubblicare contenuti diversi o soddisfare diversi interessi personali.

Allo stesso modo, la società ha indicato che gli account supplementari potrebbero mantenere l’identità dell’utente di Internet in semi-anonimato. Tuttavia, questi saranno accessibili solo dal profilo principale, in cui gli utenti devono registrarsi con il proprio nome reale.

Allo stesso modo, il gigante della tecnologia ha affermato che le sue linee guida anti-spoofing e altre false dichiarazioni continueranno ad applicarsi a tutti i profili e qualsiasi violazione commessa su un account influenzerebbe negativamente gli altri.

Meta ha insistito sul fatto che non utilizzerà più account per calcolare i totali degli utenti attivi, affermando che sta esplorando questa misura di test con un numero limitato di utenti.