Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Cristiano Ronaldo ribattezzato con nuovo Nickname per essere il Capocannoniere del 2023

Il 2023 non poteva chiudersi in modo migliore, per quanto riguarda il calcio, con Cristiano Ronaldo che ha battuto tutte le stelle dell’élite europea e si è affermato come capocannoniere di quest’anno con 53 gol, un fatto che gli ha già dato un nuovo soprannome.

Con 53 gol in 58 partite (contando club e Nazionale), CR7 ha superato Harry Kane e Kylian Mbappé, che ne hanno realizzati 52, ma questa cifra potrebbe essere ancora più alta per il portoghese, visto che gli manca ancora una partita di campionato prima della fine dell’anno.

Qual’è il nuovo soprannome di Cristiano Ronaldo?

Martedì 26 dicembre, Al-Nassr ha fatto visita all’Al-Ittihad di Karim Benzema, un duello che non solo ha riunito due vecchi amici, ma ha anche portato Cristiano Ronaldo a raggiungere un traguardo, nonostante molti fan credessero che ‘fosse finito’.

Con i gol su rigore al 19′ e al 68′, sommati ai gol di Anderson Talisca al 38′ e alla doppietta di Sadio Mané al 75′ e all’85’, Al-Nassr ha sconfitto la squadra di Benzema e i social network sono esplosi, dando questo nuovo soprannome al portoghese.

Dopo aver segnato 53 gol ed essere già il miglior marcatore dell’anno, Cristiano è stato ribattezzato “CR53” sui social media, in ovvio riferimento alla cifra che aggiunge pochi giorni prima della fine dell’anno, essendo tra i migliori pur non continuando in Europa.

Il calciatore portoghese aspira anche a chiudere l’anno come capocannoniere e assist della Pro Legue Saudita, dato che, con una partita in più nel 2023, ha 19 gol (3 in più di Aleksandar Mitrovic) e 9 assist (1 in più del Saint Massimino).

CR53. pic.twitter.com/Q9CMXUpGDs — Cristiano Ronaldo Brasil | Fan Account (@CR7Brasil) 26 dicembre 2023

Quando sarà l’ultima partita dell’anno di Cristiano Ronaldo?

Al-Nassr e ‘CR53’ visiteranno Al Taawon sabato prossimo, 30 dicembre, una partita che inizierà alle ore 19:00 italiane e dove Cristiano potrebbe espandere la sua quota nel 2023.

Dove vedere l’ultima partita dell’anno di Ronaldo in diretta streaming?

Al Taawon-Al Nassr (Saudi League) sarà trasmessa in diretta streaming sul canale digitale di LA7D.