Nei giorni scorsi Google, uno dei motori di ricerca e un’azienda tra i più famosi e di successo al mondo, ha festeggiato i suoi primi 25 anni di storia, e per celebrarli ha pubblicato una lista dei 25 termini più cercati in quel periodo di tempo.

Questo elenco è stato organizzato in categorie tra cui atleta, bevanda, ricetta, supereroe, videogioco, copertina di album, emoji, città, pilota di F1, monumento più cercato su Google, tra gli altri.

Sebbene molti atleti si siano distinti nell’ultimo quarto di secolo, Google ha rivelato che l’atleta più cercato è stato CR7 Cristiano Ronaldo, attuale giocatore dell’Al-Nassr e leggenda del Real Madrid che ha una carriera di poco più di 20 anni.

La stella della nazionale portoghese condivide la lista con Spiderman (supereroe), ‘Il lupo di Wall Street’ (film), la Torre Eiffel (monumento) e New York (città), Monalisa (opera d’arte) e Beyoncé (la maggior parte cantante popolare).

