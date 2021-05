Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Cristiano Ronaldo acquista la casa più costosa di Lisbona

Il primo calciatore miliardario della storia, CR7 Cristiano Ronaldo, è una persona innamorata del suo paese. In Portogallo trova quell’oasi di pace e ha la sensazione di essere sempre a casa. Nonostante la sua carriera calcistica lo abbia portato in paesi come Inghilterra, Spagna e Italia, il portoghese è sempre stato legato alla sua terra. Ed è qui che ha fatto il suo ultimo grande investimento: l’acquisto dell’appartamento più costoso di Lisbona.

La nuova casa di Cristiano e Georgina

Il calciatore ha acquistato una lussuosa casa nel cuore della capitale portoghese per la quale ha pagato più di 7,2 milioni di euro, secondo gli esperti immobiliari. La casa si trova in Rua Castilho 203. Questo edificio di 20 piani e 14 appartamenti ospita sontuosità tra le sue mura. Come previsto, Cristiano Ronaldo ha acquisito l’ultimo piano, l’attico, una casa di 300 metri quadrati la cui grande attrazione è un’incredibile terrazza con vista panoramica su Lisbona, oltre a una grande piscina.

Soffitti molto alti, grandi finestre, tanta luce e toni di bianco sono il motivo dominante della nuova casa che, se tutto va bene, sarà presto la nuova casa di Cristiano e Georgina. Altra grande attrattiva è che la master suite, oltre a comunicare con il terrazzo, dispone di un bagno adiacente con vasca idromassaggio. Vivere in questa casa è un dono per i sensi.

Nella camera da letto principale, i colori grigio e bianco sono più predominanti, ma nel soggiorno, progettato per tenere grandi festeggiamenti quando la pandemia lo consente, il colore beige acquista risalto. Alcuni dettagli in bronzo danno un tocco diverso alla casa.

Cristiano Ronaldo ha pensato anche alla comodità dei suoi quattro figli ed è per questo che ha scelto una casa che sia dotata di sala giochi. Altri extra includono parcheggio privato e palestra, così come un cinema dove puoi sederti e goderti una buona serie o un film. Non manca assolutamente nulla, come puoi vedere nel video.

Basta guardare alle infinite possibilità offerte dalla nuovissima acquisizione dell’attaccante portoghese per suscitare sana invidia. Ora la grande domanda è sapere se presto diventerà la sua nuova casa di famiglia o se Ronaldo guarda al futuro nel medio-lungo termine. Il suo contratto con la Juventus a Torino dura fino al giugno 2022, ma gli eventi recenti fanno sì che non sia escluso un cambio di scenario quest’estate.

La Vecchia Signora è impantanata in una grande crisi di gioco e risultati che minacciano cambiamenti a luglio. Il suo allenatore, Andrea Pirlo, è un’istituzione all’interno del club, ma adesso è più interrogato che mai. Alcuni dubbi che sono stati estesi al suo protagonista. Cristiano Ronaldo è duramente criticato dalla stampa e dai tifosi locali, che ritengono che non stia dando il livello che ci si aspetta da una star come lui dallo stipendio di 30 milioni di euro all’anno.

Lui e Georgina Rodríguez faranno presto le valigie?