Dove vedere Cremonese-Milan Streaming Gratis. Per la 14a giornata di Serie A, i rossoneri di Pioli (privi di Giroud e Theo Hernandez squalificati) fanno visita allo stadio Zini alla Cremonese di Alvini nel penultimo turno prima della pausa per i Mondiali in Qatar con l’obiettivo di non perdere terreno dal super Napoli di Luciano Spalletti. Si gioca oggi martedì 8 novembre alle ore 20:45 italiane subito dopo Napoli-Empoli e Spezia-Udinese che si giocano entrambe alle 18:30. Di seguito le informazioni per vedere Cremonese-Milan streaming gratis e video live tv.

Cremonese-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Cremonese, Ancora senza Dessers, Alvini dovrebbe confermare Ciofani al centro dell’attacco con Okereke e Pickel a rimorchio. Out anche Ascacibar e Radu. Lochoshvili convocato anche se non al top, pronto Vasquez.

In casa Milan, Complici le squalifiche di Hernandez e Giroud, Pioli dovrà fare qualche cambio. Dietro torna Kjaer dal 1′ e a sinistra si dovrebbe piazzare Ballo-Tourè. In mediana spazio al tandem Tonali-Bennacer con Messias, Diaz (in vantaggio su De Ketelaere) e Rebic a supporto di Origi. Turno di riposo per Leao in vista della Fiorentina.

⚽ Le probabili formazioni di Cremonese-Milan

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez, Ghiglione; Escalante, Castagnetti; Valeri, Zanimacchia, Meité; Okereke. Allenatore Massimiliano Alvini. A disposizione in panchina: Sarr, Saro, Lochoshvili, Hendry, Ndiaye, Baez, Milanese, Acella, Felix, Quagliata, Buonaiuto, Tsadjout, Ciofani. Indisponibili: Dessers, Radu, Ascacibar. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Gabbia, Thiaw, Adli, Krunic, Pobega, Vranckx, Bakayoko, De Ketelaere, Leao, Lazetic. Indisponibili: Calabria, Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, Saelemaekers. Squalificati: Giroud, Theo Hernandez.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Valeriani e Cipressa. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Di Martino.

Dove vedere Cremonese-Milan in TV

Cremonese-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Nessun giocatore in Serie A ha vinto più tackle rispetto al centrocampista della Cremonese Emanuel Aiwum (23), e se dovesse giocare stasera, cercherà di prestare molta attenzione al capocannoniere (parimerito) del Milan (cinque gol) Rafael Leão. Leão avrà anche una responsabilità extra in assenza di Olivier Giroud (squalificato), ma potrebbe dare i suoi frutti, dato che tutte e otto le ultime partite in cui il portoghese di origini angolane ha segnato, si sono concluse tutte con delle vittorie.

Cremonese-Milan Streaming Gratis senza Roja Live



La telecronaca DAZN di Cremonese-Milan è affidata a Pierluigi Pardo, affiancato in cronaca da Massimo Ambrosini.

Cremonese-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dopo una serie di imbattibilità durata 17 trasferte (12V, 5N), il Milan ha perso la più recente contro il Torino; i rossoneri non subiscono due sconfitte esterne consecutive in Serie A dalle prime due di Stefano Pioli, contro Roma e Juventus tra ottobre e novembre 2019.

Alternative per guardare Cremonese-Milan streaming online

Alternative per vedere Cremonese-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Cremonese-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.