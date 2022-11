Ultime Notizie » cantante » Dusty Springfield nel Google Doodle di Oggi 8 Novembre

In un giorno come quello del 1963, Dusty Springfield pubblicò il suo primo singolo da solista intitolato “I Only Want to Be with You“.

Ti suona familiare? “Se mi avessi sempre detto la verità, se avessi risposto quando ti ho chiamato…” Sì, molto probabilmente ti viene in mente Luis Miguel, ma in realtà questa è una canzone di Dusty Springfield intitolata “I Only Want to Be with You” (Voglio solo stare con te), a cui oggi martedì 8 novembre 2022 Google ha dedicato un doodle.

Nota per la sua impressionante versatilità tra i generi, la sua straordinaria presenza scenica e le sue tipiche ciocche bionde, Dusty Springfield è stata un’icona culturale la cui carriera di successo è durata più di cinque decenni.

Chi era Dusty Springfield?

Mary Isabel Catherine Bernadette O’Brien, meglio conosciuta come Dusty Springfield, è nata ad Hampstead, nel Regno Unito, il 16 aprile 1939. Springfield ha scoperto il suo amore per la musica in giovane età e ha dedicato la sua vita a esibirsi subito dopo la scuola. I suoi primi passi nella musica iniziarono nel 1959 quando formò un gruppo vocale femminile chiamato The Lana Sisters.

Dopo il suo scioglimento nello stesso anno, creò un gruppo folk chiamato The Springfields con suo fratello Dion e Tim Field, dopodiché i due fratelli avrebbero cambiato i loro nomi d’arte in Tom Springfield e Dusty Springfield.

Il gruppo ha ottenuto un grande successo sia nel loro paese che negli Stati Uniti con brani come Silver Threads e Golden Needless, Island of Dreams o Bambino.

Perché Google dedica un doodle a Dusty Springfield?

Dopo lo scioglimento degli Springfields, Dusty iniziò la sua carriera da solista nel 1963 con il singolo “I Only Want To Be With You“, una canzone influenzata dai gruppi soul girl della Motown.

Google ha condiviso il doodle sulla famosa cantante, poiché in un giorno come oggi del 1963, Dusty pubblicò il suo primo singolo da solista intitolato “I Only Want to Be with You”.

In questo tema, oltre al canto, si è occupato della produzione e degli arrangiamenti, cosa che da quel momento in poi sarebbe stata una costante per tutta la sua carriera. Il singolo ottenne un successo eccezionale, rendendola la cantante più famosa del suo paese e un riferimento per molte giovani donne britanniche, che ne imitarono l’acconciatura e il trucco.

Dusty si rifiuta di suonare in Sud Africa

Alla fine di quell’anno, Dusty ha avuto un famigerato incidente internazionale, poiché si è rifiutata di esibirsi in Sud Africa davanti a un pubblico razzista, poiché non permettevano alle persone di colore di andare ai suoi concerti. Con il suo manager, Vic Billings, ha citato in giudizio il governo sudafricano davanti alla pressione ricevute per esibirsi davanti a un solo pubblico di razza bianca.

La bisessualità di Dusty Springfield

All’inizio degli anni ’70 registra album come “A Brand New Me” o “Cameo”, acclamati dalla critica, ma non dal pubblico, cosa che la fa entrare in una crisi personale che la porterà ad una forte dipendenza dalla cocaina.

Nonostante tutto questo Dusty era ancora una figura popolare, quindi non sarebbe sfuggita alle molestie della stampa, e di fronte a ciò ha deciso di dichiararsi apertamente bisessuale, anche se nelle biografie successive ha rivelato di essere in realtà lesbica.

La morte di Dusty

Nel gennaio 1994, mentre registrava il suo penultimo album, A Very Fine Love, a Nashville, negli Stati Uniti, Dusty iniziò a sentirsi male. Quando tornò in Inghilterra pochi mesi dopo i suoi medici le diagnosticarono un cancro al seno. Ha ricevuto mesi di chemioterapia e radioterapia e il cancro è risultato essere in remissione.

Nel 1995, Springfield si dedicò alla promozione dell’album, ma a metà del 1996 il cancro era tornato e, nonostante le cure intensive, morì a Henley-on-Thames, nell’Oxfordshire, il 2 marzo 1999.

La sua introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame è avvenuta due settimane dopo la sua morte. Il suo amico Elton John l’ha aiutata a inserirla nella Hall of Fame e ha dichiarato: