Dove vedere Napoli-Empoli Streaming Gratis. Per la 14a giornata di Serie A, gli azzurri di Spalletti (primi in classifica con 35 punti frutto di 11 vittorie e due pareggi) ricevono allo stadio Maradona la visita dell’Empoli(14 punti). Si gioca oggi martedì 8 novembre alle ore 18:30 italiane prima di Cremonese-Milan delle 20:45. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Empoli streaming gratis e video live tv.

Napoli-Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Napoli, Kvaratskhelia salterà anche l’Empoli. A sinistra dovrebbe toccare a Raspadori, ma resta valida anche l’opzione Elmas, reduce dalla grande prova contro l’Atalanta. A destra Politano in vantaggio su Lozano. Al centro dell’attacco Osimhen. Affaticamento per Sirigu.

In casa Empoli, Destro fuori dai giochi fino alla sosta. Davanti spazio al tandem Satriano-Lammers con Baldanzi a supporto sulla trequarti.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kvaratskhelia, Rrahmani.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. Allenatore Zanetti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Destro, De Winter, Grassi, Tonelli.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato da Galetto di Rovigo e Di Giacinto di Teramo. Il quarto uomo sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, mentre al Var siederanno Fabbri di Ravenna e Paganessi di Bergamo.

Dove vedere Napoli-Empoli in TV

Napoli-Empoli diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca DAZN di Napoli-Empoli è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Victor Osimhen è diventato l’attaccante nigeriano più prolifico nella storia della Serie A con il suo 32esimo gol sabato scorso, ed il Napoli ha vinto tutte e nove le ultime partite in cui lui è riuscito a segnare. L’Empoli guarderà al giovane Tommaso Baldanzi, che ha segnato due gol nelle sue ultime quattro presenze in SA, incluso il gol della vittoria l’ultima volta.

Napoli-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Napoli ha perso tutte le ultime tre partite di campionato contro l’Empoli: è una delle tre serie negative aperte più lunghe per i partenopei in Serie A (tre sconfitte di fila anche contro Modena e Piacenza).

Alternative per guardare Napoli-Empoli streaming online

Alternative per vedere Napoli-Empoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Empoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.