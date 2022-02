Ultime Notizie » Bitcoin » Creatore di Linux dice di essere Satoshi Nakamoto, il padre di Bitcoin

Non si sa se si tratti di uno scherzo o di una presunta confessione di paternità sul Bitcoin, ma quel che è certo è che il mondo crypto ha ricevuto un forte terremoto nei giorni scorsi, dopo che il creatore di Linux, Linus Torvalds, ha affermato di essere Satoshi Nakamoto, considerato il padre del bitcoin.

Come avrebbe fatto? Attraverso un cambiamento nel kernel del sistema operativo Linux, composto da un’unica riga, Torvalds ha aggiunto la frase “Name: I am Satoshi“, che ha suscitato diversi dubbi, soprattutto considerando che Satoshi Nakamoto è un mistero da più di un decennio.

In informatica, un kernel (dalla radice germanica Kern, kernel, bone) è un software che costituisce una parte fondamentale del sistema operativo, ed è definito come la parte che gira in modalità privilegiata (nota anche come modalità kernel).

La vera identità di Nakamoto non è mai stata rivelata, dando adito a speculazioni dal 13 ottobre 2008, data in cui ha pubblicato il documento “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“, considerato il white paper di Bitcoin.

La cosa divertente è che, dopo 13 anni di speculazione, questa teoria è presa così seriamente, anche se in pratica non è pazza. Questo considerando l’esperienza di Torvalds con la tecnologia Blockchain, che domina davanti alla creazione della criptomoneta. Tuttavia, la questione perde anche una serietà da parte delle dichiarazioni precedenti dello stesso Torvalds, che ha ripetutamente negato di essere Satoshi Nakamoto.

Chi aveva più solide possibilità di essere il vero Sathos Nakamoto era l’informatico Craig Wright, che ha assicurato più volte per far parte del team fondatore di Bitcóin, sebbene sia stato negato dopo che non poteva dimostrare il controllo sulle chiavi private del tesoro di Satoshi.

Detta fortuna, che è stata salvata per più di 10 anni, contiene circa 150 BTC. Ad oggi nessuno l’ha rivendicato. Riuscirà Torvalds a reclamare la fortuna di Nakamoto? La domanda rimane un mistero, ma per ora la comunità crypto è abbastanza incuriosita da sapere quale sarà la sua prossima mossa e svelare finalmente il mistero del padre del bitcoin.