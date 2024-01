Ultime Notizie » Art Selfie 2 » Come creare Foto Volti Selfie in diversi Scenari Storici e Artistici con Intelligenza Artificiale Generativa

Google presenta il lancio di Art Selfie 2 come la nuova funzionalità dell’applicazione Google Arts & Culture per Android e iOS in cui, come nella versione originale lanciata nel 2018, unisce i propri volti o selfie alla cultura.

La differenza è che, questa volta, ha il potere dell’Intelligenza Artificiale Generativa di accompagnare gli utenti stessi nei diversi scenari storici e artistici che scelgono tra i 27 stili disponibili al momento, generando versioni stilizzate di se stessi nei diversi scenari. scelto.

Una varietà di stili per iniziare

In questo senso, Google afferma che il numero di stili verrà ampliato oltre i 27 stili attualmente disponibili, anche se non ha potuto specificare molto di più al riguardo, quindi possiamo solo aspettare di poter giocare ai giochi futuri. possibilità.

Un modo per imparare la cultura

Oltre all’aspetto ludico e divertente, Google afferma che la nuova funzione apre le porte all’apprendimento culturale, in modo che ogni stile avrà dati attuali mentre viene creata l’immagine.

Una volta creato, basterà cliccare sull’opzione “leggi di più” per conoscere i movimenti artistici, i periodi storici o i luoghi remoti che hanno ispirato la ricreazione realizzata utilizzando l’Intelligenza Artificiale generativa.

Questa è una caratteristica che può interessare a coloro che spaziano dal mero piacere per soddisfare la curiosità agli storici incalliti che cercano di espandere le proprie conoscenze, portandoli in epoche diverse. Guarda il Video Youtube qui.

Per quanto riguarda la privacy, Google non memorizza le immagini create, che saranno disponibili solo agli utenti stessi, a meno che questi non decidano di condividerle con qualsiasi altro mezzo con altre persone, come ad esempio i social network.

Art Remix, ora in più paesi

Google afferma invece che è attiva la funzione Art Remix, che permette di testare le indicazioni presentando opere d’arte in base alle indicazioni rese, in più paesi, accessibili sia dal web che dall’applicazione Google Arts & Culture.