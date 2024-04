Ultime Notizie » Gemini Ultra » Google potrebbe far pagare le ricerche potenziate dall’IA

Ricerca a pagamento: Google verso un futuro con l’IA? Finora, la pubblicità è stata l’unica fonte di reddito per un’attività così straordinariamente redditizia come il motore di ricerca di Google. Tuttavia, questo potrebbe essere sul punto di cambiare. La crescita delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT e Copilot, sta facendo sì che l’azienda di Mountain View riconsideri la sua posizione. È quanto assicura un articolo del Financial Times, che afferma di aver avuto accesso a diverse fonti interne.

Il cambiamento imminente: Google alla svolta dalla pubblicità alle ricerche potenziate dall’IA

Sia ChatGPT che Copilot dispongono di versioni a pagamento delle loro piattaforme di intelligenza artificiale generativa. Lo stesso accade con quella di Google, il cui piano di abbonamento è chiamato Gemini Ultra. Tuttavia, questo modello va oltre, poiché le fonti parlano di “ricerche su Internet potenziate dall’IA“, il che implicherebbe il pagamento di una certa quantità non specificata per migliorare i risultati ottenuti utilizzando il motore di ricerca. Ciò rappresenterebbe un cambiamento radicale rispetto alla prassi abituale di Google.

Il motivo: il costo elevato dell’intelligenza artificiale

Secondo l’articolo del Financial Times, la decisione sarebbe motivata dall’enorme costo del servizio di intelligenza artificiale generativa. Non si tratta solo dello sviluppo, ma anche della manutenzione. Secondo quato affermato su The Guardian da Heather Dawe, capo scienziato presso la società di consulenza UST, “la ricerca con l’IA è molto più costosa del sistema di ricerca tradizionale di Google“. Pertanto, “Google vuole recuperare questo sovrapprezzo facendo pagare agli utenti”.

Un modello simile a quello di X? Preoccupazioni per la qualità dei risultati

La qualità dei risultati di ricerca offerti da Google negli ultimi anni è stata più che contestata. È stato addirittura un tema importante nel processo per monopolio che l’azienda sta affrontando negli Stati Uniti. L’implementazione di un piano di abbonamento per le ricerche potenziate dall’IA potrebbe far sì che coloro che pagano ottengano risultati migliori, mentre coloro che non lo fanno continueranno come prima.

Questo modello non sarebbe così diverso da quello che Elon Musk ha implementato in X. Ad esempio, coloro che scelgono di non iscriversi a nessuna delle modalità di X Premium vedono limitate alcune funzioni all’interno del social network, come ad esempio il numero di pubblicazioni che appaiono nel feed durante una ricerca per argomento.

Attualmente, il prezzo dell’abbonamento a Gemini Ultra è di 21,99 euro al mese. Senza dubbio, sembra una somma troppo elevata per la maggior parte degli utenti del motore di ricerca. Per questo motivo, è probabile che Google stia pensando di commercializzare esclusivamente questa funzione di ricerca potenziata dall’IA a un prezzo più economico. Nell’articolo del Financial Times si parla di un costo mensile che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 dollari.

Considerazioni finali

L’introduzione di un servizio di ricerca a pagamento potrebbe avere un impatto significativo sul modo in cui le persone utilizzano Google. È importante che l’azienda sia trasparente su come questo servizio influenzerà la qualità dei risultati di ricerca e che offra opzioni accessibili a tutti gli utenti.