Ultime Notizie » Abbigliamento » Regali di Natale: trovali con Google e l’IA Generativa

Il periodo natalizio è caratterizzato dalla ricerca del regalo ideale, un compito che può essere travolgente. Tuttavia, l’intelligenza artificiale generativa può trasformare questa esperienza, rendendola un processo più intuitivo e personalizzato. Google ha già mosso i primi passi in questa direzione.

Come l’intelligenza artificiale rende la ricerca di regali e abbigliamento più intuitiva

Come già saprai, la Search Generative Experience (SGE) incorpora l’intelligenza artificiale generativa nelle ricerche, offrendo suggerimenti personalizzati. Ad esempio, se stai cercando regali di Natale per un appassionato di cucina, SGE mostrerà una varietà di sottocategorie, come utensili speciali o corsi di cucina. Ciò si estende a interessi più specifici, come le idee per un giovane inventore, compreso tutto, dalla chimica ai kit di codifica.

SGE non solo fornisce suggerimenti ma funge anche da trampolino di lancio per un’ampia gamma di contenuti web. Gli utenti troveranno collegamenti a siti Web utili per saperne di più su prodotti o categorie di regali. Questo strumento è disponibile nell’app Google e su Chrome desktop per coloro che negli Stati Uniti sono già iscritti a SGE.

La generazione di immagini basata sull’intelligenza artificiale è un’innovazione particolarmente interessante per gli acquirenti di abbigliamento. Durante la ricerca di abbigliamento, gli utenti possono generare immagini fotorealistiche in base alle loro descrizioni, come “giacca colorata e stampata”, e quindi modificare la ricerca in base alle proprie preferenze.

Questo processo non solo visualizza lo stile desiderato, ma suggerisce anche prodotti simili disponibili per l’acquisto.

La funzione di prova virtuale dell’abbigliamento, precedentemente disponibile solo per i top da donna, è stata ampliata per includere i top da uomo. Questa funzione consente agli utenti di vedere come appaiono i vestiti su modelli che li somigliano, scegliendo tra una varietà di tonalità della pelle, forme del corpo, altezze e dimensioni. È stato dimostrato che questa innovazione aumenta la qualità delle interazioni degli acquirenti con i prodotti.

Questi strumenti di intelligenza artificiale generativa non solo semplificano la ricerca di regali e vestiti, ma hanno anche un impatto significativo sul comportamento dei consumatori. Facilitano decisioni di acquisto più informate e personalizzate, segnando una pietra miliare nell’evoluzione del commercio elettronico. Speriamo che nessuno provi ad acquistare abiti generati dall’intelligenza artificiale, perché il risultato può essere disastroso (il consumatore deve essere ben avvisato affinché capisca che l’immagine è meramente illustrativa).

Fonte: blog.google.