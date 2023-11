Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » CR7 Cristiano Ronaldo insaziabile a 38 anni, ancora in Gol con il suo Portogallo

DIRETTA CALCIO – Non importa l’età, lo stadio o il rivale, CR7 Cristiano Ronaldo non smette di segnare e questo giovedì ha aperto la strada al Portogallo contro il Liechtenstein segnando il suo 46esimo gol finora nel 2023, nella partita corrispondente valida per le Qualificazioni agli Europei 2024.

Nonostante il dominio totale nel primo tempo, la squadra portoghese non è riuscita ad aprire le marcature nel primo tempo, finché nel secondo tempo non è apparso il “Comandante” per cambiare la storia della partita.

Al 46′, CR7 riceve un passaggio nello spazio di Diogo Jota, vince la gara contro i rivali e, con il sinistro, manda la palla nell’angolo per lo 0-1, con il quale arriva a 128 gol in Nazionale,

Questo è stato anche il suo decimo gol in queste qualificazioni, il 41esimo nel processo di qualificazione agli Europei e l’865esimo festeggiamento nella sua carriera professionale, il che rende chiaro che, nonostante i suoi 38 anni, non smetterà di fare la storia.