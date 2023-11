Ultime Notizie » Diretta Italia Macedonia » Italia-Macedonia Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla Oggi 17 novembre 2023

Dove vedere Italia-Macedonia streaming e tv. L’Italia ospita la Macedonia nella partita di qualificazione a Euro 2024 la cui fase finale si disputerà in Germania. Gli azzurri devono vincere o ottenere lo stesso risultato dell’Ucraina per continuare nella competizione. La Macedonia ha eliminato l’Italia in passato e il commissario tecnico Spalletti ha avvertito i suoi giocatori di non sottovalutare l’avversario. La partita è di vitale importanza e richiede flessibilità e equilibrio da parte degli italiani. Scopri di seguito formazioni e dove vedere Italia-Macedonia in tv e streaming gratis online.

Nazionale Italia a rischio qualificazione?

Nel caso l’Italia (10 punti dopo 6 giornate) vincesse oggi contro la Macedonia del Nord (7 punti dopo 6 turni) non sarebbe ancora sicura della qualificazione. Se gli azzurri riescono a battere anche l’Ucraina (13 punti dopo 7 partite) nell’ultima partita (20 novembre), raggiungeranno il primo posto a pari punti con quest’ultima squadra. In questo caso, sarà necessario giocare i playoff per determinare quale delle due squadre si qualificherà per il prossimo torneo.

A che ora gioca la Nazionale

Italia-Macedonia si gioca oggi venerdì 17 novembre 2023, il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 italiane allo stadio Olimpico di Roma.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia

Luciano Spalletti, il nuovo allenatore della Nazionale italiana, ha ottenuto due vittorie consecutive nelle prime due partite casalinghe della squadra (2-1 contro l’Ucraina e 4-0 contro Malta). L’ultimo commissario tecnico a ottenere tre vittorie nelle prime tre partite casalinghe è stato Cesare Prandelli.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti. A disposizione in panchina: Provedel, Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso, Mancini, Buongiorno, Cristante, Frattesi, Colpani, Zaniolo, Kean, Scamacca.

MACEDONIA (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Seramifov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct: Milevski. A disposizione in panchina: Shiskovski, Aleksovski, Ademi, Todorovski, Churlinov, Alimi, Da Badunski, Daci, Iljazovski, M Ristovski, Kostadinov, Nestorovski.

Da quando Luciano Spalletti è diventato il nuovo allenatore della Nazionale italiana il 9 settembre 2023, la squadra ha avuto due giocatori che hanno segnato più di un gol in una singola partita di qualificazione agli Europei 2024. Si tratta di Frattesi, che ha segnato due gol contro l’Ucraina, e Berardi, che ha fatto una doppietta contro Malta. Solo il Portogallo ha avuto più giocatori che hanno segnato più di un gol in una singola partita di qualificazione nel periodo, ben quattro.

Chi arbitra Italia-Macedonia

Sarà il tedesco Zwayer l’arbitro della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma e valida per le qualificazioni europee. Suoi assistenti i connazionali Lupp-Achmuller, quarto uomo Ittrich. Al VAR Dankert e Dingert.

Dove vedere Italia-Macedonia in tv e streaming gratis

La partita della Nazionale di calcio italiana contro quella macedone verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai 1, in diretta streaming su pc, tablet o smartphone tramite l’app RaiPlay. Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro a commentare Italia-Macedonia del Nord per la Rai.