Ultime Notizie » Coronavirus » COVID prolungato: più della metà dei sopravvissuti avrà sintomi per almeno 6 mesi

A quasi 2 anni dall’arrivo del coronavirus sono molte le informazioni che, nonostante le avversità, sono state raccolte. Grazie a questo, non solo siamo riusciti a comprendere la complessità della malattia in un modo più ampio. Ora sappiamo che alcuni sopravvissuti possono manifestare sintomi anche dopo il loro recupero, una condizione nota come COVID-19 prolungato, e un nuovo studio offre maggiori dettagli su questo.

Secondo i risultati, più della metà dei 236 milioni di persone a cui è stato diagnosticato il COVID-19 in tutto il mondo da dicembre 2019 continuerebbero a manifestare sintomi successivi. Questi potrebbero essere conservati fino a sei mesi dopo il recupero.

Uno studio globale per esplorare la prevalenza delle sequele del COVID

Diversi studi hanno valutato la salute dei sopravvissuti al COVID-19 dopo la loro guarigione e hanno rivelato i sintomi successivi. I più comuni sembrano essere stanchezza, mancanza di respiro, dolore toracico, dolori articolari, perdita del gusto e dell’olfatto.

In questo nuovo lavoro, i ricercatori della Yale University hanno deciso di esplorare più ampiamente le conseguenze sulla salute del coronavirus, sia a breve che a lungo termine. A tal fine, hanno esaminato 57 studi condotti in tutto il mondo che hanno coinvolto 250.351 adulti e bambini non vaccinati che hanno sofferto della malattia tra il 2019 e il marzo 2021. L’età media era di 54 anni, per lo più uomini. Il 79% del totale è stato ricoverato.

I ricercatori hanno esaminato la salute dei pazienti su tre intervalli di un mese (a breve termine), da due a cinque mesi (a medio termine) e dai sei mesi in poi (a lungo termine). E in base ai suoi risultati, sia gli adulti che i bambini possono sperimentare una serie di problemi di salute per sei mesi o più dopo il loro recupero.

Più della metà dei sopravvissuti al COVID sperimenterà sintomi a lungo termine

Nel complesso, un sopravvissuto su due ha manifestato sintomi COVID prolungati. Queste sequele hanno influito sul benessere generale del paziente, sulla sua mobilità o sui suoi apparati.

Più della metà di loro ha riportato perdita di peso, affaticamento, febbre o dolore; circa un sopravvissuto su cinque ha sperimentato una diminuzione della mobilità dopo l’infezione.

Anche le anomalie polmonari erano frequenti; Sei sopravvissuti su 10 avevano immagini anormali del torace; un quarto era ancora a corto di fiato dopo essersi ripreso. I problemi cardiovascolari più frequenti erano dolore toracico e palpitazioni.

Nonostante se ne sia parlato poco, anche i problemi digestivi sono tra le conseguenze del COVID-19. Mal di stomaco, scarso appetito, diarrea e vomito sono i sintomi più comuni. Allo stesso modo, quasi un paziente su cinque ha manifestato perdita di capelli o eruzioni cutanee.

La mente ha anche mostrato segni di COVID-19 prolungato.

COVID-19 prolungato: un fardello di cattiva salute da affrontare nel prossimo futuro

Quasi un sopravvissuto su quattro ha avuto difficoltà a concentrarsi dopo il recupero e a uno su tre è stato diagnosticato un disturbo d’ansia generalizzato.

Il co-investigatore principale Vernon Chinchilli, presidente del Dipartimento di Scienze della salute pubblica presso Penn State University:

“Questi risultati confermano ciò che molti operatori sanitari e sopravvissuti a COVID-19 hanno affermato, vale a dire che gli effetti negativi sulla salute di COVID-19 possono persistere”.

I ricercatori concordano sul fatto che l’onere della cattiva salute per i sopravvissuti con COVID-19 prolungato è schiacciante. Questi dati, che sono considerati sufficientemente solidi da includere popolazioni diverse, dovrebbero servire da incentivo per le autorità.

Man mano che la pandemia è sotto controllo, le organizzazioni sanitarie, i professionisti della sanità pubblica e i governi dovranno prepararsi ad affrontare un’ampia varietà di sintomi psicologici e fisici associati.

Sebbene ci siano vaccini e più opzioni per curare i pazienti, la realtà è che la battaglia è ancora lontana dall’essere finita. La vaccinazione potrebbe prevenire un onere maggiore in futuro, quindi è essenziale.

Fonte: