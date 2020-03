Coronavirus: Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson positivi al test COVID-19.

L’attore americano Tom Hanks ha annunciato di essere infetto dal nuovo coronavirus covid-19. Anche a sua moglie, Rita Wilson, è stato diagnosticata l’infezione al termine del test tampone.

“Ci siamo sentiti stanchi, come se avessimo un raffreddore, [avevamo] dolori muscolari. Rita aveva i brividi che andavano e venivano. Anche la febbre leggera”, ha scritto Hanks sul suo account Twitter. In questo contesto, l’attore e produttore pluripremiato ha dichiarato che saranno “osservati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica”.

L’attore si trovava in Australia per la produzione di un film su Elvis Presley quando ha avvertito i primi sintomi. Si è sottoposto al test assieme alla moglie, anche lei attrice, e sono entrambi risultati positivi. “Siamo inisolamento, ma stiamo bene”, ha fatto sapere Hanks promettendo ai fans di tenerli informati sul decorso della malattia.

Pandemia Coronavirus Covid-19



L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato più di 118.

000 casi di covid-19 in 114 paesi e 4.291 morti mercoledì e ha dichiarato lo scoppio del coronavirus come una pandemia

“L’OMS ha valutato questo focolaio nel corso della giornata e siamo profondamente preoccupati sia per i livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia per i livelli allarmanti di inazione”, ha detto il capo dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza. di stampa.

“Pertanto, abbiamo valutato che covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia“, ha concluso.

Altre celebrità colpite dal Coronavirus

Diverse celebrità sono state infettate da covid-19. Martedì scorso, il famoso sassofonista argentino Marcelo Peralta, è morto a Madrid, in Spagna, dove ha vissuto dal 1996, dopo essere stato colpito da una polmonite la scorsa settimana.

Mentre il giornalista, regista e scrittore cileno Luis Sepúlveda è in coma con la respirazione assistita a causa del coronavirus.

Prima della dichiarazione di una pandemia, molte persone cercano di evitare il contagio. Ciò non esclude celebrità, come la modella e attrice britannica Naomi Campbell, che ha condiviso sui social network le misure di sicurezza che prende durante i suoi viaggi per proteggersi da un possibile contagio nel mezzo dello scoppio del nuovo coronavirus.