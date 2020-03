I campioni d'Europa escono dalla Champions: Liverpool rimontato negli extra time.

DIRETTA CALCIO – Liverpool e Borussia Dortmund eliminati dalla Champions League, avanti Atletico Madrid e Paris SG che raggiungono Atalanta e Lipsia ai quarti di finale.

Liverpool-Atletico Madrid 2-3 E (totale 2-4).

La prima volta del Cholo Simeone ad Anfield è un’impresa storica. I Colchoneros infatti hanno eliminato i campioni d’Europa in carica con un primo tempo supplementare perfetto e da ricordare.

PSG-Borussia Dortmund 2-0 (totale 3-2).

Al 43′ Wijnaldum pareggia i conti del Wanda Metropolitano. Nei supplementari, Firmino raddoppia al 94′, ma Llorente (classe ’95 cresciuto nelle giovanili del Real) diventa l’eroe spagnolo della serata inglse: una doppietta al 97′ e al 105’+1′ condanna Klopp. L’ex Juventus Morata cala il tris al 120’+1′ per sigillare il risultato finale sul 2-3.

Il PSG rimonta in casa il 2-1 subito in Germania, vincedo 2-0. Gli uomini di Tuchel superano gli ottavi di finale dopo tre anni di delusioni in Champions. Succede tutto nel primo tempo. Apre le marcature il brasiliano Neymar su errore di Hakimi, assist di Di Maria e gol al 28′. Al 45’+1′ il secondo gol francse porta la firma di Juan Bernat. Nella ripresa i tedeschi non riescono a trovare il gol per mandare la partita ai supplementari.