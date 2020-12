Oggi è Natale e ci apprestiamo a vivere il giorno di Santo Stefano. Il Coronavirus continua a fare vittime nel mondo. Vi presentiamo alcuni dati mondiali e sull’Italia riguardo al virus Covid-19.

Fino al giorno di Natale, in questo momento, nel mondo abbiamo 79,978,320 casi riscontrati di Coronavirus, per un totale di 1,753,393 vittime e 56,338,561 ricoverati in Ospedale. Di seguito le curve mondiali sui nuovi casi giornalieri e il numero dei morti giornalieri,

L’Italia si conferma il paese europeo con maggior numero di vittime da COVID

In Italia sono 19,037 i nuovi casi di Covid registrati dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2,028,354.

Il Bel Paese si conferma a livello europeo come quello con, mentre si trova all’ottavo posto a livello mondiale come numero totale di contagiati.

L’incremento dei deceduti è invece di 459, per un totale da inizio emergenza di 71,359. In calo i tamponi effettuati: 152,334, circa 41 mila in meno. Mentre il tasso di positività sale al 12,49%, oltre tre punti più del giorno della vigilia di Natale. Infine, sono 2,584 le persone ricoverate in terapia intensiva, -5 nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari sono 23,402, -668.