Gazzetta Ufficiale: il testo del Dpcm 4 novembre 2020 in PDF.

Il Corriere della Sera ha pubblicato il testo in pdf del Decreto ministeriale del 4 novembre. Il Dpcm 4 novembre comprende i nuovi provvedimenti relativi alla pandemia coronavirus validi per tutto il territorio nazionale ma anche alcune norme che verranno applicate a livello regionale. Un regime differenziato che di fatto divide l’Italia in tre diverse fasce di rischio contagio Sars-Cov 2 a seconda di 21 parametri elencati nel testo. Nelle “zone rosse” saranno applicate le restrizioni più stringenti. Le norme entreranno in vigore da domani 5 novembre e fino al 3 dicembre 2020. Per visualizzare il pdf del Dpcm 4 novembre clicca qui.

Tra le nuove regole previste a livello nazionale ci sono il coprifuoco dalle 22 alle 5, la capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50% (esclusi gli scuolabus), chiusura di tutti i musei e dei centri

commerciali nel weekend (a eccezione delle attività essenziali presenti all’interno come farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi e edicole), smart working ai massimi livelli possibili, sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato. Stop ai concorsi tranne che per il personale della sanità. Possibile stop alla movida in qualsiasi fascia oraria, non più solo dalle 21. Mascherina obbligatoria a scuola per i bambini delle elementari e delle medie, anche quando sono seduti al banco. Chiusura dei “corner” adibiti alle attività di scommesse e giochi ovunque siano collocati, dunque stop alle slot machine nei bar e dai tabaccai. Didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole superiori (ma gli alunni di elementari e medie invece restano in classe, almeno nelle Regioni che non hanno già applicato ordinanze più restrittive).