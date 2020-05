Coronavirus: il live streaming può salvare l'economia cinese?

“Sono un po’ nervoso”, ha confessato Li Qiang, il vice sindaco di Wuhan, la città cinese in cui il coronavirus è stato segnalato per la prima volta alla fine dell’anno scorso, in attesa dell’inizio del suo primo evento live streaming.

Non è il tipo di tono che si sente spesso da un alto funzionario del partito comunista. Ma nel tentativo di rilanciare l’economia cinese dopo la devastante pandemia coronavirus, Li è stato deciso. Ha parlato con affetto del suo lungo apprezzamento per la delicatezza locale di Wuhan, i noodles caldi e asciutti e ha esortato la gente del posto a frequentare il suo negozio preferito.

Il blocco a livello nazionale della durata di due mesi ha messo a dura prova l’economia. Si è ridotto del 6,8% nei primi tre mesi del 2020 – la prima volta che l’economia del paese si è contratta dalla morte del presidente Mao nel 1976.

Ma a differenza di allora, i politici cinesi sono più pragmatici in questi giorni, in particolare quando l’economia in rapida crescita sta entrando in acque inesplorate.

In una campagna a livello provinciale per rilanciare l’economia, alti funzionari della provincia di Hubei – che ospita 60 milioni di cinesi – si stanno trasformando in celebrità dello streaming online. Li e i suoi colleghi stanno sostenendo marchi locali e prestando molta attenzione ai dati sulle vendite.

E il risultato? Secondo i media cinesi, il primo giorno della campagna – 8 aprile – queste vendite in streaming in tutta la provincia hanno raccolto 17,9 milioni di yuan (2,5 milioni di dollari).

Hanno venduto quasi 300 mila articoli in nove ore, tra cui 44 mila parti dei noodles caldi e asciutti preferiti dal signor Li.

Hubei non è l’unica provincia a trarre vantaggio dall’espansione dell’industria cinese del live streaming. Molti funzionari locali nelle province di Hunan, Shandong e Guangxi si sono anche trasformati in guru delle vendite da quando il distanziamento sociale è diventato una regola in Cina. Sostengono i prodotti locali per aiutare a rilanciare l’economia – mentre mostrano ai loro elettori un lato diverso dei politici del partito comunista.

Il Live Streaming può salvare l’economia cinese?

Anche marchi stranieri si sono uniti. Il produttore di prodotti di lusso Louis Vuitton ha ospitato una vendita in streaming live a marzo – la prima volta da quando il marchio è entrato nel mercato cinese 30 anni fa.

Al culmine dell’epidemia cinese di Covid-19, solo a febbraio, la piattaforma Taobao che vede il maggior numero di vendite in streaming live, ha registrato un aumento del 719% di nuovi venditori in tutto il paese.

Non pensiamo che stiamo osservando qualcosa che da solo può sostenere un boom economico. Però sicuramente sta contribuendo a che non si abbia maggior numeri negativi.