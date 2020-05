Un’altra opportunità per vedere concerti completi in streaming! Ultimamente non si fermano le proposte. A causa dell’emergenza Covid-19 l’elenco dei gruppi che trasmettono dal vivo i loro concerti passati non smette di crescere. Non molto tempo era stata diffusa l’interessante notizia che i Pink Floyd offrivano vari concerti una volta alla settimana in streaming gratuito, e ora è esattamente quello che farà il suo chitarrista per eccellenza: David Gilmour.

Come annunciato poche ore fa sui suoi social network, il concerto completo “Live at Pompeii” del 2017 sarà offerto in streaming gratis dal canale YouTube dell’artista. La prima è prevista per venerdì 8 maggio alle 18:00. Alla fine dell’articolo ti lasciamo pronto il video, così puoi tornare a questo articolo quando vuoi vederlo.

L’offerta di concerti in streaming è esplosa nelle ultime settimane e anche molte delle piattaforme correlate a questo servizio sembrano pensare a nuovi modi per intrattenere il pubblico con questo tipo di contenuti.

Forse è presto per parlare, e le cose torneranno presto in pista, ma a prima vista potrebbe anche essere un punto di svolta nel modo in cui offriamo musica agli altri.

Social network come Facebook, ad esempio, hanno già testato le modalità con cui i musicisti possono addebitare i biglietti per gli eventi offerti in streaming attraverso di essi.

Ma non questo concerto di David Gilmpour, che abbiamo in programma di goderci gratuitamente questo venerdì con popcorn e qualche “drink” appetitoso. Inoltre, i fondi raccolti con le donazioni online, saranno destinati alla lotta contro Covid-19, una raccolta in cui anche Google collaborerà, contribuendo con $ 2 per ogni dollaro raccolto dal video (fino a raggiungere $ 5 milioni) che si aggiungerà alla causa.