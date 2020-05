La casa stregata di "The Conjuring" sarà trasmessa in Streaming Live.

Puoi vedere cosa succede nella casa ispirata al film “The Conjuring“, se non hai avuto una buona quarantena. Crediamo che la famiglia Heizen, gli attuali proprietari della fattoria di otto ettari nel Rhode Island, non si sono divertiti molto. Per questo motivo, vogliono condividere con il mondo com’è vivere in questa casa, che assicurano essere posseduta e che ha ispirato questo film.

Sebbene questa famiglia abbia ispirato il film, i fatti visti nella pellicola non sono stati esagerati come vengono mostrati. Motivo per cui la coppia Corey e Jennifer Heinzen vogliono trasmettere in streaming live “The House Live” sulla pagina The Dark Zone dal prossimo 9 maggio /dalle ore 18 italiane) fino al 16 maggio.

Inoltre, la trasmissione per una settimana, avrà attività speciali, come sessioni di spiritismo, incantesimi, ospiti speciali come Andrea Perron, sopravvissuto al caso originale di “L’evocazione – The Conjuring“. Inoltre ci saranno interviste con celebrità del mondo misterioso del paranormale.

Ma non tutti saranno in grado di guardare questa trasmissione, solo coloro che pagheranno $ 19,99 potranno entrare. Se vuoi guardarla solo per un giorno dovrai pagare $ 4,99. Ma l’8 maggio effettueranno una pre-trasmissione gratuita.

L’evento avrà l’obiettivo di raccogliere fondi per tre organizzazioni che combattono il coronavirus: World Central Kitchen, Gary Sinise Foundation e Global Giving.