COVID-19: Identificata tipologia di persone potenzialmente immuni al CoronaVirus.

Gli scienziati hanno scoperto che il corpo di una persona che ha superato la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) nel 2003 contiene anticorpi in grado di neutralizzare il nuovo coronavirus che causa la malattia Covid-19.

L’epidemia di SARS, scoppiata all’inizio degli anni 2000 in Asia, è stata causata dal virus SARS-CoV. Inoltre, ha avuto origine in Cina e risulta che gli anticorpi che una volta funzionavano per superarlo sono utili anche nel bloccare il suo parente stretto: il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, causando l’attuale pandemia, hanno scoperto gli autori dello studio.

Come viene neutralizzato il coronavirus

Gli scienziati – guidati da David Veesler, assistente professore di biochimica presso la School of Medicine dell’Università di Washington, e Davide Corti, specialista della società di ricerca svizzera Humabs Biomed SA – hanno isolato nelle cellule di una persona che ha superato la SARS un totale di 25 anticorpi, 8 dei quali sono risultati efficaci, in un modo o nell’altro, nel neutralizzare sia SARS-CoV che SARS-CoV-2.

Tra questi otto anticorpi, il cosiddetto S309 si è rivelato particolarmente potente contro il nuovo coronavirus.

Gli scienziati hanno analizzato la struttura di questo anticorpo e hanno scoperto che si lega alla cosiddetta proteina Spike di SARS-CoV-2 e impedisce al virus di penetrare nelle cellule sane e di infettarle con il suo materiale genetico . Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto che l’S309 funziona meglio in combinazione con altri anticorpi.

Gli autori hanno indicato che finora tutti i loro esperimenti sono stati condotti in laboratorio e non è stato ancora dimostrato che l’anticorpo S309 sia ugualmente efficace negli organismi viventi.

Allo stesso tempo, gli specialisti sperano che i loro primi risultati aiuteranno a creare un mezzo per prevenire l’infezione da SARS-CoV-2 o un trattamento per combattere Covid-19. I risultati del loro studio sono stati pubblicati questo lunedì sulla rivista Nature.