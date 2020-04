Juventus: Dybala diventerà il nuovo Del Piero con questo contratto.

Sebbene la maggior parte delle notizie ruota attorno alla pandemia di coronavirus, che ha uno dei suoi focolai principali proprio in Italia, alcune istituzioni cercano di risparmiare tempo. È il caso della Juventus, un club che cerca di proseguire con il suo ambizioso progetto sportivo.

Dopo aver scosso il mercato con l’acquisto di Cristiano Ronaldo e ottenuto diversi interessanti pezzi giovani, come Matthijs de Ligt (20 anni), Merih Demiral (22), Rodrigo Bentancur (22), Luca Pellegrini (21, in prestito a Cagliari) e Cristian Romero (21, in prestito al Genoa), la Vecchia Signora ora cerca di assicurarsi un calciatore che considera la chiave per il futuro.

Questo è il caso di Paulo Dybala. Secondo Tuttosport, sebbene la Joya fosse sotto l’orbita di importanti squadre, come il Manchester United, il Tottenham e il Paris Saint Germain, la Juventus vuole mantenerlo per offrirgli un “contratto a vita” e diventare il “nuovo Del Piero“.

Dybala contratto a vita con la Juventus

Dybala, che porta sulle spalle il leggendario 10 indossato Alex Del Piero (19 stagioni con la maglia bianconera), ha migliorato il suo livello con l’arrivo di Maurizio Sarri.

L’allenatore è riuscito a far giocare l’argentino con CR7, segnando 13 gol e fornendo 12 assist.

Dopo alcuni incontri di videochiamata con Jorge Antun, agente della stella bianconera, la Juventus gli ha fatto conoscere l’intenzione di estendere fino al 2025 il contratto che attualmente scade a metà del 2022. In questo modo si legherebbe alla Juventus fino all’età di 32 anni.

Sebbene l’idea della Vecchia Signora sia di mantenerlo con lo stesso stipendio, a causa della crisi economica causata dal coronavirus, cercano di sedurlo con una promessa di miglioramento quando la situazione si stabilizza e con alcuni bonus, che porterebbe il suo stipendio a 10 milioni di euro. I 7,3 milioni di euro netti che attualmente riceve, lo collocano come la quinta miglior retribuzione in Serie A. È superato solo dai suoi compagni di squadra Cristiano Ronaldo, De Ligt e Gonzalo Higuaín e dal capo dell’interista Romelu Lukaku.

Dybala, 26 anni, è arrivato a Torino nella stagione 2015/2016, dopo le sue brillanti esibizioni a Palermo. Nei suoi 5 anni in casa Juventus ha vinto 4 scudetti di Serie A, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. È stato anche il secondo classificato in Champions League nel 2017.