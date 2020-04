Gli scienziati cinesi hanno isolato diversi anticorpi che considerano “estremamente efficaci” nel prevenire la penetrazione del nuovo coronavirus nelle cellule umane. Questa scoperta sarebbe un nuovo passo nella ricerca di un rimedio per il trattamento o la prevenzione delle infezioni da covid-19.

Oggi non esiste ancora un trattamento efficace provato per questa malattia, che ha avuto origine in Cina lo scorso dicembre ed è diventata una pandemia globale che ha già causato più di 885 mila infezioni e ha causato oltre 44 mila vittime, e siamo in attesa del bollettino odierno della protezione civile italiana.

Zhang Linqi, un membro della Tsinghua University di Pechino, afferma che il farmaco sviluppato dagli anticorpi che il suo team ha scoperto, potrebbe essere usato in modo più efficace rispetto agli approcci esistenti, compresi i trattamenti al plasma, che sono limitati per tipo di sangue da ogni paziente.

All’inizio di gennaio, il gruppo guidato da Zhang ha collaborato con altri medici di Shenzhen per iniziare a testare gli anticorpi del sangue prelevati da diversi pazienti che si sono ripresi da covid-19.

Questi specialistiche hanno mostrato una “forte” capacità di legarsi con le proteine del coronavirus, come descritto da Zhang Linqi.

I ricercatori hanno quindi effettuato un nuovo test per vedere se potevano impedire al virus di entrare nelle cellule: dei primi venti o giù di lì gli anticorpi testati, quattro erano in grado di bloccare questo microrganismo e due di loro erano “estremamente buoni”. In questo momento, gli scienziati guidati da Zhang sono concentrati sull’identificazione degli anticorpi più potenti per combinarli e mitigare il rischio che la SARS-CoV-2 muti.

Se tutto va bene, quegli anticorpi saranno prodotti in serie per i test, prima negli animali e poi nell’uomo. Il gruppo di esperti ha collaborato con la biotecnologia cinese-americana Brii Biosciences per “proporre più candidati” per “un intervento profilattico e terapeutico”, ha affermato la società. Zhang Linqi, che ha pubblicato le sue scoperte online, spera che gli anticorpi possano essere testati sull’uomo entro sei mesi.