Coronavirus: è boom di contagi in Sud America.

BUENOS AIRES (Argentina) – Un’altra forte progressione di infezioni è stata registrata in America Latina, dove si è raggiunta la cifra di 200,328 infetti con un totale di 10,254 pazienti deceduti per il nuovo coronavirus Covid-19, secondo il conteggio dei dati Worldometers.

Questo è un totale cumulativo basato su dati provenienti da aree sanitarie statali dei territori dell’America Latina.

Il Brasile si conferma come il primo paese dell’America Latina sia per il numero di infezioni (97,100) sia per i decessi (6,761 in continuo aumento). Il Perù è al secondo posto (42,534 infetti e 1,200 morti), seguito da Ecuador (27,464 e 1,371 decessi), Cile (18,435 e 247), Colombia (7,285 e 324), Argentina (4,681 e 237) e Bolivia (1,229 e 66). A seguire tutti gli altri.