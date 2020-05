Casa Bianca in pressione per Vaccino Coronavirus a Gennaio, Trump promette accelerarlo.

Washington (Stati Uniti) – Ci sono 14 indagini per raggiungere l’immunizzazione tanto attesa contro il coronavirus in via di sviluppo come parte del programma governativo del presidente Donald Trump, che cerca di accelerare e finalizzare almeno uno per il suo massiccio utilizzo nel gennaio 2021.

Questo numero è stato ridotto poche settimane fa da 93 vaccini in fase di sviluppo e parte del programma noto come “Operazione Warp Speed“. Nelle prossime due settimane, i restanti 14 vaccini saranno sottoposti a ulteriori test. Gli alti funzionari della Casa Bianca sperano che da sei a otto di essi raggiungano un successivo ciclo di studi clinici. Le fonti, citatet da NBC News e che hanno chiesto di rimanere anonime, hanno affermato che l’obiettivo finale è ottenere tre o quattro vaccini attraverso i test finali e ottenere la licenza per l’uso all’inizio del prossimo anno.

I funzionari hanno affermato che non esiste alcuna garanzia che qualcuno dei 14 vaccini raggiungerà la fine del processo, sebbene siano ottimisti circa le possibilità: “Posso dirlo con certezza al 100%? No. C’è però una ragionevole possibilità che uno o più di questi vaccini abbiano successo”.

La più grande preoccupazione, hanno detto, è come fare rapidamente il vaccino per oltre 300 milioni di americani quando ne troveranno uno che funziona.

Ma questa sarà un’altra questione. Il presidente Donald Trump ha elogiato il programma e ha detto che lo sta monitorando personalmente, promettendo di “accelerarlo”. Gli alti funzionari del governo che hanno concordato di discutere i dettagli hanno affermato che decine di vaccini di diverse settimane fa provenivano da oltre 80 aziende farmaceutiche.

In una seconda fase, il governo cercherà partecipanti per sperimentazioni cliniche sui rimanenti vaccini. Da lì, hanno specificato che questi virus saranno analizzati a “livello microscopico” per un’ulteriore riduzione. “È una costante rivalutazione”, ha detto uno dei funzionari, che ha ribadito che il programma costerà miliardi di dollari. Denaro che verrà da fondi governativi preesistenti, ma non ha dato una cifra specifica.

Saranno i contribuenti americani che copriranno gran parte dell’onere finanziario piuttosto che raggiungere un accordo con le aziende farmaceutiche come un modo per accelerare il processo. A questo punto non richiederà l’approvazione del Congresso. Diverse agenzie stanno lavorando al progetto, tra cui il Dipartimento della sanità e dei servizi umani, i Veterani, il Dipartimento dell’Agricoltura e il Pentagono.