CoronaVirus Bollettino: calano decessi, aumentano guariti.

In Italia, i decessi per covid-19 sono in totale 23,227, mentre il numero totale di infetti è 175,925, secondo gli ultimi dati presentati questo 18 aprile dalla Protezione Civile nel bollettino odierno, per la prima volta senza conferenza stampa in diretta streaming.

Nelle ultime 24 ore, 482 nuovi decessi sono stati registrati a causa del nuovo coronavirus, portando il totale dei decessi a 23.227. Allo stesso modo, a 3,491 persone è stata diagnosticata la malattia, per un totale di 175,925 infetti dall’inizio della pandemia.

A partire da questo sabato, 2,733 persone rimangono in terapia intensiva, una cifra inferiore rispetto a quella registrata il giorno precedente. Mentre il numero totale di persone guarite dalla malattia ammonta a 44,927.

La regione Lombardia, una delle più colpite dalla pandemia, è stata quella con il maggior numero di nuovi casi nell’ultimo giorno, con oltre 1,200.