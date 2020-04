Bollettino Streaming Coronavirus 15 Aprile: +578 nuovi decessi per Covid-19.

Oggi, mercoledì 15 aprile, ci sono stati +578 nuovi decessi per coronavirus, oltre a +2,667 nuovi infetti, dato questo in diminuzione. Emesso in diretta streaming YouTube il bollettino dalla Protezione civile sull’andamento giornaliero del nuovo coronavirus covid-19.

Con queste nuove cifre, il numero totale di decessi dovuti a covid-19 in Italia sale a un totale di 21,645 (secondo paese al mondo dietro agli USA), mentre i contagiati ammontano a 165,155. Calano ancora, per il 12esimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva: 3,079 persone rimangono in situazioni critiche, -107 rispetto a ieri. Del totale degli infettati, 38,092 sono guariti dalla malattia mortale.

Di seguito i dati generali a livello mondiale della pandemia, aggiornati alle ore 18:13 di oggi.

Bollettino Coronavirus: Conferenza stampa in diretta streaming Protezione Civile 15 Aprile 2020 ore 18:00.