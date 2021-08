Ultime Notizie » Coppa Italia » Coppa Italia: Torino e Venezia passano ai rigori, Oggi Sampdoria-Alessandria e altre 3

Il Torino passa il turno di Coppa Italia ai calgi di rigore, battendo la Cremonese di un super Carnesecchi. Interminabile anche la partita in laguna tra Venezia-Frosinone. Alla fine a festeggiare è la squadra di Zanetti con il risultato di 9-8 (dcr). Il Lecce rimonta il Parma e lo elimina con una eccellente prestazione di Coda, ex del match. Anche l’Empoli passa il turno: il gioiello di Crociata all’88’ chiude la sfida.

Torino, Venezia, Lecce e Empoli raggiungono così ai 16esimi di finale di Coppa Italia le seguenti squadre: Cagliari, Verona, Cittadella, Benevento, Fiorentina, Udinese, Genoa e Spezia. Per adesso questi sono gli abbinamenti dei 16esimi che si giocheranno verso il 15 dicembre: Cagliari-Cittadella, Empoli-Verona, Fiorentina-Benevento, Spezia-Lecce.

Le partite di oggi 16 agosto di Coppa Italia da vedere in streaming e tv

Alle 17:45 si gioca Crotone-Brescia in diretta streaming su Canale 20, seguita alle 18 da Bologna-Ternana in diretta streaming su Italia 1. Alle 20:45 scenderanno in campo Salernitana-Reggina in diretta streaming su Canale 20 e alle 21 sarà la volta di Sampdoria-Alessandria in diretta streaming su Italia 1.

Con le partite di oggi si decideranno le avversari di Torino (Sampdoria / Alessandria), Venezia (Bologna / Ternana), Genoa (Salernitana / Reggina) e Udinese (Crotone / Brescia).

Ricordiamo che le otto “grandi” di Serie A entreranno nella competizione agli ottavi di finale. Queste squadre sono: Juventus, Sassuolo, Napoli, Atalanta, Milan, Lazio, Roma, Inter.