Ultime Notizie » App Gratis » Come passare da WebP a JPG o PNG e viceversa

WebP è il formato immagine, promosso da Google, che promette dimensioni ridotte per una buona qualità, ideale per l’utilizzo su Internet. Il problema è che a volte scarichiamo un’immagine webp da una pagina e non possiamo vederla con il nostro programma locale, poiché non tutte sono compatibili con questo formato. È qui che appare AnyWebP, un sito Web che esegue la trasformazione per noi, gratuitamente e senza bisogno di registrazione.

Non ci resta che accedere a anywebp.com e caricare l’immagine desiderata. Se è in formato WebP, lo trasformerà in jpg, png o ico, dipende da cosa selezioniamo nel campo inferiore. Possiamo caricare più immagini contemporaneamente, ma ognuna non può superare i 10 megabyte, né una risoluzione di 8000 × 8000.

Possiamo anche eseguire il processo inverso per caricare JPEG e trasformarlo in WebP, il che aiuta a ottimizzare e ridurre le dimensioni dell’immagine per accelerare il caricamento della pagina web.

AnyWebP supporta l’elaborazione batch in modo che possiamo convertire centinaia di immagini in file WebP o centinaia di immagini WebP in JPG / PNG. È un processo, oltre ad essere gratuito, è veloce. Per quanto riguarda la privacy, ci dicono che è sicuro al 100% perché non ha bisogno di caricare nessuna immagine sul server finale, tutto viene fatto localmente.

Riassumendo le caratteristiche di AnyWebP sono:

Da WebP a JPG / PNG / ICO istantaneamente JPG/PNG/GIF/SVG/iCO/BMP/TIFF istantaneamente Supporta il processo batch Veloce e sicuro

Puoi utilizzare AnyWebP se gestisci frequentemente immagini WebP e non desideri aprire e modificare immagini WebP su Windows e Mac.