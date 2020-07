NOTIZIA SCHOCK – Le immagini video sono state registrate in Kazakistan. Bagnanti uccidono con dei bastoni una foca per permettere poi ai loro bambini di immortalarsi in una foto selfie. Indignazione in rete per il barbaro gesto.

I bagnanti colpiscono con pietre e si attaccano a una foca che stava nuotando su una spiaggia del Kazakistan fino a quando non l’hanno uccisa, in modo che i loro bambini potessero scattare delle foto ricordo e giocarci.

Come riportato dal The Daily Mail, il, avvenuto questa settimana a, una spiaggia situata sulla sponda orientale del Mar Caspio, è diventato virale sui social media.

“Dopo averla colpita ripetutamente con bastoni e pietre, hanno portato fuori dall’acqua in modo che i bambini potessero scattare foto e divertirsi con l’animale”, ha detto un testimone. Hanno poi rigettato il corpo senza vita della foca in mare.

Questo è il secondo attacco in una settimana subito da una foca in Kazakistan. A circa 70 chilometri da questa spiaggia, nella città di Aktau, diverse persone hanno lanciato pietre contro un cucciolo di foca che si era avvicinato al gruppo.